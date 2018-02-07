حملة ضد الإدمان على التكنولوجيا

يستعد موظفون سابقون بشركتي "فيسبوك" و"غوغل" لإطلاق حملة تحت اسم "حقيقة التكنولوجيا" للتوعية بمخاطر إدمان المنصات الرقمية.

ويعمل الموظفون تحت منصة "مركز التكنولوجيا الإنسانية، والذي يتعاون مع منظمة "كومون سنس ميديا" غير الهادفة للربح لإطلاق الحملة.

وستتضمن الحملة مواد تعليمية موجهة للأسر حول الأضرار المحتملة للتكنولوجيا وكذلك حملة ضغط على الكونغرس لوضع تشريعات تقنن استخدام شركات التكنولوجيا لـ "ممارسات استغلالية".

وقال المدير التنفيذي لـ "كومون سنس ميديا" جيمس ستير إن "شركات التكنولوجيا تمارس تجربة هائلة ومتواصلة على أطفالنا وفي الوقت الحالي لا أحد يحاسبها"، وفق ما نقلت شبكة "سي إن إن".