بطلة شطرنج للسلطات السعودية: أرفض أن أكون كائنا ثانويا

أعلنت بطلة العالم في الشطرنج الأوكرانية آنا موزيتشوك رفضها المشاركة في منافسات البطولة الدولية المقامة في السعودية حتى الـ 30 ديسمبر/كانون الأول الجاري، احتجاجا منها على القوانين السعودية المرتبطة بوضع المرأة.

وكشفت موزيتشوك عن أسباب انسحابها من بطولة الملك سلمان عبر صفحتها على فيسبوك، وقالت "لقد قررت عدم السفر للسعودية، وذلك لأنني لا أريد الانصياع لقواعد الآخرين، ولا أريد أن أرتدي عباءة أو أن يلزموني بالخروج مع مرافق في الشارع. باختصار لا أريد أن أشعر بأنني كائن من الدرجة الثانية".

وأثار قرار البطلة العالمية موجة من الانتقادات من قبل مستخدمي التواصل الاجتماعي الذين رأوا أن في الموقف تناقضا، إذ سبق لموزيتشوك أن ارتدت الحجاب في بطولة سابقة نظمت في إيران.

وتناقل مغردون صورا للبطلة العالمية وهي ترتدي الحجاب، معلقين أن ذلك أيضا يعد انصياعا لقواعد الآخرين.

مثل آخر لمن ينتقد #السعودية, لمجرد الإعتراض والإنتقاد!



بطلة العالم الأوكرانية في الشطرنج, قاطعت البطولة كما تقول "لتمسكها بمبادئها" وعدم رغبتها في ارتداء الحجاب, مع إنو اللجنة المنظمة لم تجبرهم ارتدائه



نفس اللاعبة أرتدت الحجاب بعد أن أجبرتها إيران 2017https://t.co/eIvpDeMZUS — 🇸🇦 مدينية💖اللغات (@donna_madiniah) December 27, 2017

يشار إلى أن اللجنة المنظمة للبطولة أعلنت أنها أعطت الإذن للسيدات للمشاركة في البطولة بعدم ارتداء الحجاب، ولكن ألزمتهم بارتداء ملابس معينة، وهي سروال أزرق أو أسود وقميص أبيض يغطي الرقبة.

وتابعت اللاعبة الأوكرانية "أنا مستعدة للمعركة من أجل مبادئي، وقررت رفض دعوة المشاركة في البطولة، ولكن ما يصيبني بالإحباط هو أنه لا أحد يهتم بما يحدث هناك".

وهناك من المغردين من ربط بين رفض البطلة الأوكرانية السفر إلى السعودية وبين مشاركتها السابقة في بطولتي قطر وإيران. وذكر أحد المغردين "مجموعة حقائق" عن موزيتشوك من بينها مشاركتها في بطولتي إيران وقطر في السابق، داعيا إلى استنتاج الخلاصات اللازمة.

حقائق عن بطلة الشطرنج التي رفضت المشاركة في السعودية:

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١) رفضت المشاركة حسب ماتقول لأنها أجبرت على لبس الحجاب



٢) لا يُجبر أحد على الحجاب في البطولة



٣) سبق لها وأن أُجبرت على لبس الحجاب في بطولة سابقة في إيران



٤) حصلت على آخر بطولة دولية لها في قطر - الدوحة

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وسلامة فهمكم.. pic.twitter.com/cNaxbEjXlK — قس بن ساعدة (@SF_SKD) December 28, 2017

وأشارت تقارير صحافية إلى أن ماريا، شقيقة البطلة موزيتشوك، لن تشارك هي الأخرى في منافسات بطولة السعودية، وأعربت عن سعادتها بأنها اتفقت مع شقيقتها في الرأي، وأكدت أنهما ستعودان في المنافسات المقبلة.

يشار إلى أن آنا موزيتشوك فازت ببطولة العالم للشطرنج السريع وحافظت على لقبها في منافسات الحرب الخاطفة (وهو نوع من اللعبة محدد بوقت ويفوز فيها من يتفوق على خصمه خلال 10 دقائق) وذلك خلال البطولة التي أقيمت في قطر العام الماضي.

وقرار البطلة الأوكرانية سيكلفها خسارة لقبيهاـ بالإضافة إلى مبالغ كبيرة كان يمكن أن تجنيها من خلال المشاركة في بطولة الملك سلمان.