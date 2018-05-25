بعض هواتف أندرويد تباع مقرصنة!

حذرت شركة "أفاست" من برمجيات خبيثة تقرصن الأجهزة الخلوية التي تعمل على نظام أندرويد، بل وتأتي مسبقة التثبيت على هذه الأجهزة عند شرائها!

وأبرز هذه البرمجيات (ميلوير) اسمه Cosiloon.

واكتشفت مختبرات الشركة برمجيات تتيح قرصنة الجهاز (ميلوير) واختراقه (Spyware) وفيروسات طلب الفدية (Malware).

وأوضحت أفاست أن هذه الفيروسات تتسلل لأجهزة خليوي وأجهزة لوحية متنوعة (100 علامة تجارية مختلفة) بعضها "مقر من غوغل"، خاصة تلك ذات السعر المنخفض. من أبرز هذه الأصناف ZTE و Archos.

وحتى الآن استطاعت أفاست رصد أكثر من 18 ألف جهاز تستخدم في أكثر من 100 دولة حول العالم متأثرة بهذه البرمجيات أو بإحداها على الأقل.

وتتسلسل هذه البرمجيات ضمن عدة مستويات داخل الجهاز بحيث تعمل واحدة إذا تعطلت الأخرى.

وبعد تواصل "أفاست" مع "غوغل"، تقوم غوغل بمراجعة التطبيقات والأجهزة التي تم إدراجها في قائمة خاصة من "أفاست".

قائمة الأجهزة التي تتضمن برمجيات خبيثة