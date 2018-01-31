حكم بسجن أميركي وزوجته في إيران

صدر حكم في إيران على أميركي من أصل إيراني بالسجن لمدة 27 عاما وعلى وزوجته بالسجن 16 عاما وفقا لما ذكره الزوج في رسالة من السجن نشرتها مواقع مدافعة عن حقوق الإنسان.

واعتقل كاران وفاداري الذي يحمل الجنسية الأميركية وأفارين نيساري التي تحمل بطاقة إقامة دائمة في الولايات المتحدة في تموز/يوليو 2016.

واتهم الزوجان اللذان يملكان معرضا للفنون في بادئ الأمر بإقامة حفلات مختلطة لدبلوماسيين أجانب وحيازة مشروبات كحولية في منزلهما.

لكن أسرتهما قالت في التماس عام 2017 إنهما واجها فيما بعد اتهامات أكثر خطورة منها "التجسس" و"محاولة قلب نظام الحكم" و"التداول في التآمر على الأمن الوطني".

وقال وفاداري في خطاب أرسله من سجن إيفين ونشره مركز حقوق الإنسان في إيران الثلاثاء إن محكمة في طهران أصدرت الأحكام عليهما الأسبوع الماضي لكن "الاتهامات الأمنية العارية من الصحة" أسقطت.

ووصف الأحكام بأنها ظالمة واستبدادية.

وينتمي وفاداري إلى الطائفة الزرادشتية وهي أقلية في إيران وقال إن جهاز المخابرات التابع للحرس الثوري يستهدفه بسبب "أنشطته الدولية" في مجال الفنون وبسبب جنسيته المزدوجة.

وقال وفاداري: "هذا يعني أنني وزوجتي وكل زرادشتي مزدوج الجنسية يعود إلى بلده ليستثمر في وطنه الذي يحبه سيتعرض لخطر فقد ممتلكاته ويجبر على مغادرة البلاد".

ولا تعترف إيران بالجنسية المزدوجة وهو وضع يمنع مسؤولي السفارات الغربية من زيارة المعتقلين.