لأول مرة.. أمازون تفوز بحقوق بث مباريات بالدوري الإنكليزي

حصلت شركة أمازون الأميركية الخميس على حقوق بث جزء من مباريات الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم عبر خدمة "برايم"، حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وستبث الخدمة الرقمية 20 مباراة في الموسم ابتداء من موسم 2020/2019 وحتى 2023/2022.

وقال الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإنكليزي ريتشارد سكودامور إن الشركة الأميركية "شريك جديد مثير".

وسيتمكن مشتركو خدمة "برايم" في بريطانيا من مشاهدة المباريات الـ 20 مجانا.

وهذه هي المرة الأولى التي تدخل فيها خدمات البث الرقمي عبر الإنترنت المنافسة على شراء حقوق بث مباريات الدوري الإنكليزي الممتاز.