تبرئة ناشطين أمازيغ من تهمة الإطاحة بالنظام الجزائري

برأت محكمة جزائرية الخميس ستة ناشطين من الأمازيغ الميزابيين، وهم أقلية عرقية تتبع المذهب الإباضي، من تهمة محاولة الإطاحة بالحكومة الجزائرية والإضرار بأمن الدولة، حسب محامي المتهمين.

والمتهمون الستة أعضاء في لجنة وساطة تأسست لإنهاء العنف الطائفي الذي أوقع 35 قتيلا على الأقل بين كانون الأول/ديسمبر 2013 وتموز/يوليو 2015 في منطقة غرداية بين الأمازيغ الميزابيين الإباضيين والشعانبة، وهم عرب مالكيو المذهب.

وواجه الناشطون اتهامات بإدارة صفحتي فيسبوك نشرتا تدوينات اعتبرت النيابة أنها تثير الكراهية أو تشكل اعتداء على أمن الدولة، وهو ما نفاه المتهمون.

وتصل عقوبة هذه الاتهامات إلى الإعدام في الجزائر.