السيسي يعلن ترشحه لفترة رئاسية ثانية

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الجمعة ترشحه لفترة رئاسية ثانية في الانتخابات المقررة في آذار/مارس المقبل، وذلك في كلمة له أمام مؤتمر "حكاية وطن".

وطلب السيسي في كلمته من المصريين الإدلاء بأصواتهم بغض النظر عن المرشح الذي يختارونه.

وأضاف: "أقدم ما تحقق في أربع سنوات إلى الرئيس القادم الذي سوف تختارونه بإرادتكم الحرة".

وتعهد الرئيس المصري بأن يكون الاستحقاق المقبل "عنوانا للحرية والشفافية وتكافؤ الفرص بين المرشحين".

وكان رئيس نادي الزمالك والنائب البرلماني مرتضى منصور قد أعلن قبل أيام نيته أيضا الترشح للمنصب، واختار حزب مصر العروبة الديموقراطي زعيمه رئيس الأركان المصري الأسبق سامي عنان مرشحا له لكن الأخير لم يعلن ذلك رسميا حتى الآن.

ويسعى المحامي والحقوقي خالد علي إلى الترشح، لكنه قد يحرم من هذا الحق إذا أيدت محكمة استئناف حكما بحبسه ثلاثة أشهر بتهمة ارتكاب فعل خادش للحياء العام.

وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات إنها ستبدأ بتلقي طلبات الترشح بدءا من 20 كانون الثاني/ يناير الجاري ولمدة 10 أيام، على أن تعلن قائمة المرشحين النهائية يوم 20 شباط/ فبراير المقبل.

وستجرى الانتخابات في الخارج أيام 16 و17 و18 آذار/ مارس المقبل، أما في الداخل فسوف تنظم لمدة ثلاثة أيام من 26 إلى 28 من الشهر ذاته.