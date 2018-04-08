الحزب الحاكم يؤيده.. بوتفليقة نحو ولاية خامسة

أثار حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر الجدل بدعوته رئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة إلى الترشح لولاية رئاسية خامسة.

وقال الأمين العام للحزب جمال ولد عباس في مؤتمر صحافي السبت إن أعضاء الحزب يؤيدون ترشح بوتفليقة لولاية جديدة "لكن هو من سيقرر في الأخير".

وأثار تصريح المسؤول الأول عن جبهة التحرير الوطنية تساؤلات عديدة في الساحة السياسية، حول ما إذا كان الأمر يتعلق بمجرد دعوة عابرة، أم هي فعلا حملة مسبقة وغير معلنة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية انتخابية جديدة، هي الخامسة منذ انتخابات 1999.

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