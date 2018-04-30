الجزائر ستنهي حظر استيراد المحمول والأغذية والأجهزة المنزلية

قال وزير التجارة الجزائري سعيد جلاب الاثنين إن بلاده تخطط لرفع حظر على واردات الهواتف المحمولة والأجهزة المنزلية والأغذية وستفرض عليها في المقابل رسوما جمركية مرتفعة، في محاولة لجني المزيد من الإيرادات الضريبية لتخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة.

وقال جلاب في مؤتمر "ندرس فرض رسوم جمركية إضافية على السلع التامة الصنع. هذا جزء من بحثنا عن أداة أكثر فاعلية".

وأضاف "ستناقش الحكومة هذه الخطة في يونيو". ولم يفصح الوزير عن موعد رفع الحظر عن الواردات.

وطبقت الجزائر حظر الاستيراد في بداية العام الجاري بهدف تقليص الإنفاق بعد انخفاض إيرادات الطاقة.

وحل الحظر محل نظام تراخيص فرضته الحكومة في 2016 في مسعى لم يكلل بالنجاح لخفض فاتورة الواردات.