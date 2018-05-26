وفاة رابع إنسان مشى على سطح القمر

توفي السبت ألان بين، رائد الفضاء الأميركي الذي شارك في رحلة أبوللو 12 إلى القمر عام 1969، وكان من بين 12 شخصا فقط وطأت أقدامهم سطح القمر.

وقالت عائلته إن بين توفي في مستشفى بمدينة هيوستن في ولاية تكساس عن عمر 86 عاما بعد أن أصيب بمتاعب صحية قبل حوالي أسبوعين.

وكان رابع إنسان يسير على القمر، عندما شارك في ثاني رحلة إنزال على سطح القمر تقوم بها ناسا، وذلك في تشرين الثاني/نوفمبر 1969، وكانت مهمتهم تركز على جمع عينات وتركيب معدات.

وانطلقت هذه الرحلة بعد رحلة أبوللو 11 في تموز/يوليو من العام نفسه، التي أقلت نيل أرمسترونغ الذي كان أول إنسان يسير على سطح القمر.

وبعد تاريخ طويل من العمل في الفضاء، تقاعد بين ليتفرغ للرسم. وعرض مؤخرا لوحات فنية عن القمر في المتحف الوطني للطيران والفضاء في العاصمة الأميركية واشنطن.