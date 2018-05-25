جماهير الأهلي المصري غاضبة.. 'لن نشجع السعودية'

بعد أزمة تيران وصنافير، التي هاجم مصريون كثيرون بسببها السعودية، عملت المملكة على التقرب من الأوساط الشعبية المصرية من خلال الرياضة.

وقد أعلن النادي الأهلي المصري في آواخر العام الماضي تركي آل الشيخ رئيسا شرفيا له.

وما لبث آل الشيخ، وهو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية السعودية، أن أعلن بدوره تبرع المملكة بإنشاء استاد عالمي للأهلي تحت مسمى "مشروع القرن".

إلا أن جماهير الأهلي انتفضت ضد ما سمته "الكفيل السعودي" ممثلا في شخص تركي آل الشيخ ليتصدر هاشتاغ #تركي_برا_الأهلي تويتر بعد تصريح آل الشيخ حول المدرب الأرجنتيني رامون دياز.

إذ قال إن "دياز قريبا من التوقيع مع ناد عربي بدعم مني" قبل أن يغير وجهته إلى نادي اتحاد جدة السعودي بطلب من رئيسه نواف المقيرن. وهو ما اعتبرته جماهير القلعة الحمراء تدخلا من آل الشيخ لتحويل وجهة المدرب الأرجنتيني إلى النادي السعودي.

وذهبت جماهير الأهلي الغاضبة إلى حد اتهام آل الشيخ بإفراغ النادي من نجومه الذين ذهبوا للدوري السعودي.

وأدى الهجوم على آل الشيخ وإعلان مصريين عدم تشجيعهم المنتخب السعودي في كأس العالم، إلى اعتذار الرجل عن الاستمرار في الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي