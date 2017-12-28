سلطات ألاباما تعلن فوز جونز رسميا

أعلنت سلطات ولاية ألاباما الأميركية رسميا الخميس فوز الديموقراطي دوغ جونز في الاقتراع الذي جرى على مقعد في مجلس الشيوخ في 12 كانون الاول/ديسمبر وتنافس فيه مع الجمهوري روي مور.

وصادقت لجنة تضم حاكمة الولاية ووزير العدل ووزير خارجية ألاباما على نتائج الاقتراع.

وقبيل ذلك رفض قاض طعنا قدمه المرشح الجمهوري.

وانتخب دوغ جونز بـ50 في المئة من الأصوات مقابل 48.3 في المئة للجمهوري.

وسيتولى جونز مهامه في الثالث من كانون الثاني/يناير كأول سناتور ديموقراطي ينتخب في الولاية منذ 25 عاما.

ويعني هذا الانتصار تقليص الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ لتصبح 51 مقعدا مقابل 49 للديموقراطيين.

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المصدر: وكالات