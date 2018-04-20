بلد فقير قد يقضي على الإيدز

قال الطبيب المرموق وأحد مكتشفي فيروس نقص المناعة المكتسب المسبب لمرض الإيدز، جاي ليفي، إن مالاوي في طريقها للقضاء على الفيروس.

ومالاوي، البلد الإفريقي الفقير، تعاني من أحد أعلى معدلات الإصابة بالفيروس المميت في العالم، وفيها أكثر من مليون مصاب بفيروس نقص المناعة المكتسب.

لكن وفقا لأرقام رسمية، فقد تراجع انتشار المرض فيها إلى 8.8 في المئة في 2016 من 30 في المئة في عام 1985 عندما سجلت أول حالة إصابة في البلاد.

واستشهد ليفي بجهود الحكومة في زيادة إمكانية الحصول على العلاج وأساليب الوقاية لمنع انتقال المرض من الأمهات إلى الأطفال وحملات التوعية بشأن أساليب الوقاية والعلاج كبعض الخطوات التي تساعد في محاربة المرض.

وقال ليفي وهو باحث في جامعة كاليفورنيا وخبير في علم الفيروسات والأمراض المعدية إن "مالاوي ليست بلدا غنيا لكنها قامت بعمل رائع في تقليل حالات الإصابة بالفيروس والوفيات بسبب مرض الإيدز".

وأضاف "مالاوي قد تكون إحدى دول إفريقيا التي تستطيع تحقيق هدف القضاء على المرض".

ومالاوي من أفقر بلدان العالم ويعتمد اقتصادها على المساعدات من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والدول المانحة.