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نزوح خمسة آلاف شخص جراء العملية التركية في عفرين

مدخل مدينة عفرين

قال تقرير للأمم المتحدة الثلاثاء إن العملية العسكرية التركية ضد وحدات حماية الشعب الكردية التي تدعمها الولايات المتحدة في سورية تسببت في نزوح ما يقدر بخمسة آلاف شخص في منطقة عفرين حتى الاثنين.

وجاء في التقرير أن الأمم المتحدة تقف على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة لخمسين ألف شخص في عفرين ولديها إمدادات لثلاثين ألفا في حالة زيادة النزوح إلى مناطق تسيطر عليها الحكومة السورية في محافظة حلب.

وأعلنت الإدارة الذاتية الكردية في محافظة الحسكة شمال سورية الثلاثاء حالة "النفير العام" دفاعا عن عفرين، وذلك بعد أربعة أيام من الهجوم التركي على المنطقة.

وجرت معارك عنيفة الثلاثاء في منطقة عفرين، معقل وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من واشنطن.

ودعت الولايات المتحدة تركيا إلى ضبط النفس في سورية.

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