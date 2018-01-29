تركيا تعترف باعتقال 311 لمعارضتهم هجوم عفرين

وصل عدد المعارضين للهجوم التركي على عفرين السورية الذين اعتقلتهم السلطات في تركيا إلى 311، حسبما اعلنت وزارة الداخلية في أنقرة الاثنين.

وتتهم السلطات التركية المعتقلين بـ"نشر الدعاية الإرهابية"، وهي تهمة قد تؤدي إلى قضاء سنوات في السجن.

وبدأت حملة الاعتقالات بعد بدء الهجوم التركي على مواقع وحدات حماية الشعب الكردية وقوات سورية الديموقراطية في عفرين قبل تسعة أيام. وجرت عمليات اعتقال هؤلاء شتى أنحاء البلاد من أزمير الواقعة على بحر ايجه وصولا إلى أغدير ووان شرقا.

وتعتقل السلطات التركية مسؤولين محليين من حزب الشعوب الديموقراطي المؤيد للأكراد بسبب انتقاد الحزب للهجوم الذي تعتبره "اجتياحا".

وفي رسالة موجهة الاثنين إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، دعا الحزب "المجتمع الدولي إلى اتخاذ اجراءات فورية لوقف (الهجوم على عفرين)".

وقال مسؤول في الحزب لوكالة الصحافة الفرنسية، إن 209 من أعضائه اعتقلوا على خلفية اتهامات بنشر "الدعاية الإرهابية" و"تحريض الناس على الكراهية والعدائية" منذ بدء الهجوم.