هكذا يعيش أهالي عفرين تحت القصف التركي

ألقى الهجوم التركي على مدينة عفرين والقرى المحيطة بها في شمال سورية بظلاله على الوضع الأمني، فقد أصبحت الشوارع خالية من المدنيين الذين فضلوا البقاء في منازلهم مع أطفالهم المذعورين وسارعوا إلى الاحتماء داخل الطوابق السفلية والأقبية.

نسرين، ربة منزل تقيم بعفرين، قالت إن ابنها ينتابه الرعب كلما سمع صوت طائرة، ويسألها "ما الذي سيحصل؟"

وتسأل نسرين، التي تختبئ وأفراد عائلتها في أحد الطوابق السفلية في البناية التي تسكن بها، "ما ذنبه أن يعيش حالة الرعب هذه؟"

اضطرت العائلة في ظل هذه الظروف إلى تخزين المواد الغذائية الأساسية خاصة الحليب والأدوية للأطفال وكبار السن.

وتقول المدرسة رندة مصطفى: "لا أدري كيف أصف مشاعري في هذه اللحظات بعد مرور الطائرات التركية في سماء عفرين وقصفها للمدنيين في مناطق آمنة".

وتتهم تركيا بمحاولة "زرع الفتنة بين مكونات الشعب السوري وممارسة حرب نفسية، ومحاولة إفراغ المنطقة من سكانها".

اقتصرت حركة المرور في شوارع المدينة الخالية على سيارات وآليات عسكرية لمقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية.

ووسط هذه الأجواء، فرضت الإدارة الذاتية الكردية حظر تجول ومنعت التجمعات المدنية، وأغلقت المحال والمؤسسات التجارية والمدارس أبوابها.

الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي في مقاطعة عفرين هيفي مصطفى تحدثت عن "إجراءات لحماية المدنيين من حفر ملاجئ وأنفاق لاستخدامها عند الظروف الطارئة".

وأثار اختيار تركيا تسمية عمليتها في عفرين بـ"غصن الزيتون" امتعاض عدد من أهالي المدينة، المعروفة بكروم زيتونها وجودة إنتاجها من الزيت والصابون.

يقول جميل البالغ 22 سنة إن الهدف من تسمية تركيا للعملية بـ"غصن الزيتون" "هو كون عفرين بالذات مدينة الزيتون والسلام"، لكن الرئيس رجب طيب أردوغان، بحسب رأيه، "أثبت لنا من خلال هذه التسمية أنه لا يريد السلام ولا الأمان".