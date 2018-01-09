خارطة الإرهاب تزداد تعقيدا.. 64 تنظيما في أفريقيا

في بداية آذار/مارس الماضي، أعلنت أربع حركات متشددة في منطقة الساحل الأفريقي تشكيل تنظيم جديد أطلقت عليه اسم "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين".

انضم التنظيم إلى قائمة بحوالي 64 حركة متشددة في أفريقيا التي لا تلقى كثيرا من الاهتمام الإعلامي.

تتركز أغلب التنظيمات الجهادية الأفريقية في شرق وغرب القارة. وتتقدمها خمسة تنظيمات كبرى: بوكو حرام النيجيرية، وحركة الشباب في الصومال، والقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وحركة أنصار الدين في مالي، وجماعة المرابطين في صحراء ليبيا وشمال مالي.

ويعتبر تقرير الخارجية الأميركية حول الإرهاب في العالم لسنة 2016 حركة الشباب وبوكو حرام أخطر التنظيمات الإرهابية في أفريقيا.

أذرع القاعدة

وضعت القاعدة قدمها في أفريقيا رسميا في كانون الثاني/يناير 2007، عندما أعلنت "الجماعة السلفية للدعوة والقتال" مبايعتها للتنظيم وتحويل اسمها إلى "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، وذلك بعد 10 سنوات على انشقاقها عن "الجماعة الإسلامية الجزائرية المسلحة".

ينشط التنظيم الإرهابي، الذي يقوده الجزائري أبو مصعب عبد الودود (عبد المالك درودكال)، في الجنوب الجزائري وشمال مالي، لكنه تمدد جنوبا في بوركينافاسو عبر تحالفه مع "جماعة أنصار الإسلام". ووصل إلى النيجر التي اتخذها قاعدة للتجنيد. وفي نيجيريا تحالف مع مجموعة عبد الله شيكاو التي انفصلت عن "بوكو حرام" بعد بيعتها لداعش.

وفي مالي، أعلنت "جماعة أنصار الدين" تأسيسها في ديسمبر/كانون الأول 2011، وهي جماعة ذات توجه سلفي جهادي يتولى قيادتها زعيم من الطوارق هو إياد آغ غالي، وتسعى إلى فرض تطبيق الشريعة في مالي ذات الغالبية المسلمة.

أعلنت الحركة، في نيسان/أبريل 2012، تحالفها مع حركة تحرير إقليم أزواد لإعلان قيام دولة الأزواد" في شمال مالي. شنت "أنصار الدين" حملة واسعة هدمت من خلالها الأَضرحة والمقامات الصوفية بالمنطقة.

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