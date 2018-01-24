قتلى وجرحى في هجوم لداعش على منظمة بريطانية في أفغانستان

قتل خمسة أشخاص على الأقل بينهم جندي وأصيب 24 آخرون الأربعاء في هجوم استهدف مقر منظمة "أنقذوا الأطفال" غير الحكومية البريطانية شرق أفغانستان.

وبدأ الهجوم نحو الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي بتفجير سيارة مفخخة يقودها انتحاري أمام مقر المنظمة في مدينة جلال أباد، ما أتاح للمهاجمين اقتحام المبنى.

وقال المتحدث باسم حاكم الولاية عطاء الله خوجياني، لوكالة الصحافة الفرنسية إن قوات الأمن عثرت خلال تمشيط المبنى على جثة مسلحين اثنين، أحدهما قتل بتفجير سترته الناسفة في المكان والآخر برصاص قوات الأمن.

وقالت رويتزر إن ما لايقل عن سبعة مهاجمين يرتدون زي الشرطة الأفغانية، شاركوا في الهجوم.

وتبنى تنظيم داعش المسؤولية عن الهجوم.

وكتبت بعثة الامم المتحدة في افغانستان على تويتر أن "الهجوم على منظمة إنسانية يعد انتهاكا للقانون الدولي ويمكن أن يرقى إلى جريمة حرب".​

ويأتي الهجوم بعد أيام على حادث مماثل تبنته حركة طالبان استهدف فندقا فخما في كابول أوقع 22 قتيلا من بينهم 14 أجنبيا.