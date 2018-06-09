طالبان الأفغانية تعلن وقفا مؤقتا لإطلاق النار

أعلنت حركة طالبان الأفغانية وقفا مفاجئا لإطلاق النار لمدة ثلاثة أيام خلال عيد الفطر نهاية الأسبوع الجاري، وذلك غداة إعلان مماثل من قبل الحكومة.

وهذا الإعلان هو الأول من نوعه منذ 17 عاما.

وقالت الحركة إن وقف إطلاق النار لن يشمل القوت الأجنبية.

وكان الرئيس الأفغاني أشرف عبد الغني قد أعلن وقفا غير مشروط لإطلاق النار مع طالبان يوم الخميس وحتى 20 حزيران/يونيو لكنه استثنى جماعات متشددة أخرى مثل تنظيم الدولة الإسلامية.

وأعلن الرئيس دونالد ترامب في آب/ أغسطس عن نهج عسكري أكثر صرامة في أفغانستان يتضمن تصعيدا في الضربات الجوية، لإرغام طالبان على التفاوض.

اقرأ أيضا: واشنطن: سنكثف القتال ضد داعش في أفغانستان