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قتلى وجرحى في هجوم ضد أقلية شيعية بأفغانستان

جنود أفغان ينتشرون في مكان هجوم انتحاري استهدف أقلية شيعية غرب كابول

لقي 12 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب 18 آخرون الجمعة في تفجير انتحاري استهدف أقلية الهزارة الشيعية بالقرب من العاصمة الأفغانية.

وقال المتحدث باسم شرطة كابول بصير مجاهد إن انتحاريا كان يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه عندما اقترب من تجمع للهزارة غرب كابل كانوا يحيون الذكرى السنوية لوفاة زعيمهم عبد العلي مازواري الذي قتل على يد طالبان في عام 1995.

وحمل زعيم الهزارة محمد محقيق طالبان وتنظيم داعش مسؤولية استهداف الهزارة، فيما أعرب المتحدث باسم وزارة الصحة وحيد ماجرو عن خشيته من ارتفاع حصيلة القتلى بسبب وجود حالات حرجة بين المصابين.

وفي حادث منفصل أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية دولت وزيري مقتل خمسة جنود وإصابة ستة آخرين في هجوم لطالبان على منطقة نائية في ولاية تخار شمالي البلاد.

وتعرض عناصر من الشرطة المحلية أرسلوا لمساعدة الجنود، لهجوم مماثل أسفر عن مقتل 10 منهم بحسب خالي عسير المتحدث باسم شرطة تخار.

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