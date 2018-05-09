انفجارات واشتباكات في كابل

شهدت العاصمة الأفغانية كابل الأربعاء هجمات عدة استهدفت مركزين للشرطة، قبل أن يشتبك مسلحون مع قوات الأمن انطلاقا من مبان يتمركزون بها.

وسمع دوي انفجارات أخرى فيما شرعت قوات الأمن بتعقب المهاجمين وسط المدينة.

وقال المتحدث باسم الشرطة حشمت ستانيكزاي إن "التفجير الأول استهدف مركزا للشرطة في غرب كابل عند منتصف النهار".

وبعد دقائق، وقع تفجيران متتابعان في الحي التجاري الرئيسي بالمدينة بالقرب من مكتب للسياحة يتعامل في إصدار تأشيرات سفر إلى الهند.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نجيب دانيش إن "الشرطة تقاتل عددا غير معروف من المسلحين في غرب كابل والحي التجاري".

وحاول المسلحون في كلا الموقعين اقتحام مكاتب رسمية، ما ترتب عليه مواجهات مع قوات الأمن.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة وحيد مجروح إن ستة أشخاص أصيبوا من جراء الاشتباكات، مضيفا أن العدد مرشح للارتفاع.

وتبنى تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجمات التي تأتي بعد أكثر من أسبوع على تفجيرين في كابل أسفرا عن مقتل 25 شخصا على الأقل بينهم صحافيون.