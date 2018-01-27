قتلى بانفجار في العاصمة الأفغانية

قتل 95 شخصا على الأقل وأصيب 158 آخرون بجروح عند انفجار سيارة إسعاف مفخخة في وسط العاصمة الأفغانية كابل السبت في اعتداء تبنته حركة طالبان.

وكانت وزارة الصحة أعلنت سابقا حصيلة مؤقتة من 17 قتيلا و110 جرحى بينما أوضحت وزارة الداخلية أن الانفجار العنيف حدث بالقرب من مقارها ومكاتب الاتحاد الأوروبي.

تحديث 11:02 ت.غ



قتل 17 شخصا وأصيب 110 آخرون بجروح في انفجار سيارة إسعاف مفخخة بالعاصمة الأفغانية كابل، حسب ما ذكرت وزارة الصحة.

ووقع الانفجار على حاجز أمني بالقرب من سفارات ومبان حكومية، حسب ما ذكر مسؤول أفغاني.

وتبنت حركة طالبان الحادث الذي يأتي في خضم اجراءات أمنية مشددة تلت الهجوم الذي استهدف فندق كونتينيتال قبل أسبوع.

وقد أسفر ذلك الهجوم الذي تبنته طالبان أيضا عن مقتل أكثر من عشرين شخصا بينهم أميركيون.

المصدر: الحرة/وكالات