المؤبد لأفغاني قتل امراة أمام أطفالها لأنها اعتنقت المسيحية

قضت محكمة ألمانية الجمعة بالسجن المؤبد على طالب لجوء أفغاني طعن حتى الموت مواطنته وهي أم لأربعة أطفال لأنها اعتنقت المسيحية.

قتل الشاب البالغ من العمر 30 عاما، - لم تذكر السلطات اسمه - المرأة أمام اثنين من أطفالها خارج سوبر ماركت في مدينة برين آم شيمزي الجنوبية في نيسان/أبريل الماضي.

وقد طعن القاتل المرأة 16 مرة. وأفادت النيابة العامة في بلدة تراونشتاين بأن المتهم كان غاضبا لأنها تخلت عن ديانتها، الإسلام.

وقد أكد المدعون العامون خلال المحاكمة أن المرأة البالغة من العمر 38 عاما سألت الرجل في وقت سابق عما إذا كان يريد اعتناق المسيحية أيضا، وهذا أمر "لا يمكن التوفيق بينه وبين عقيدته الإسلامية"، حسب قولهم.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن محامي المتهم طلب من القضاة الرأفة، قائلا إن موكله كان يعيش حياة صعبة وتعرض لأعمال عنف منذ سن مبكرة.

وقدم اعتذاره لأسرة الضحية في مداخلاته النهائية خلال المحاكمة.

وبامكان المحكوم بالمؤبد في ألمانيا أن يطلب الإفراج المشروط بعد 15 عاما وراء القضبان. لكن في هذه الحالة شدد القضاة على "خطورة الجريمة" ما يعني أنه من غير المحتمل أن يحصل على الإفراج المبكر، حسب الوكالة.

وكان قد ادعى عند القبض عليه أنه تصرف بدافع من الإحباط، خصوصا بعد رفض طلبه للجوء وتوقع طرده من البلاد.

وقد أثارت الجريمة التي وقعت تحت نظر طفلين، أحدهما في الخامسة والآخر في الـ11، صدمة في المنطقة، وتزامنت مع اعتراضات كثيرة على استقبال أكثر من مليون من طالبي اللجوء عامي 2015 و2016.

وتم إدخال الجاني إلى عيادة نفسية فور اعتقاله قبل أن ينتقل إلى مركز احتجاز بعد ثلاثة أشهر.

المصدر: أ ف ب