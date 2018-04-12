منتخبان عربيان في التصنيف الأول لقرعة كأس آسيا

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الخميس عن تصنيف المنتخبات المشاركة في بطولة كأس آسيا التي تستضيفها الإمارات عام 2019، على أن تجرى مراسم سحب القرعة فى الرابع من أيار/مايو المقبل في دب.

وقال الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي إن تصنيف المنتخبات المشاركة فى البطولة تم بالاعتماد على التصنيف العالمي الجديد الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وجاءت منتخبات السعودية والإمارات وإيران وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية في المستوى الأول من التصنيف، في حين ضم المستوى الثاني منتخبات الصين وسورية وأوزبكستان والعراق وقطر وتايلاند.

أما المستوى الثالث فيضم منتخبات قرغيزستان إلى جانب لبنان وفلسطين وعمان والهند وفيتنام، فيما ضم المستوى الرابع كلا من كوريا الشمالية والفلبين والبحرين والأردن واليمن وتركمانستان.

ومن المقرر أن تخوض الإمارات المباراة الافتتاحية في الخامس من كانون الثاني/يناير 2019 على استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي.

جدير بالذكر أن بطولة كأس الأمم الآسيوية ستقام بمشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى، ويتأهل إلى دور الـ 16 أول فريقين من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثالث.