تمويل أميركي إضافي لجهود تحقيق الاستقرار في العراق

تقدم الحكومة الأميركية تمويلا إضافيا بقيمة 75 مليون دولار في إطار جهودها لتحقيق الاستقرار في العراق، لا سيما بعد القضاء على وجود داعش في البلاد.

وقال السفير الأميركي لدى العراق دوغلاس سيليمان في بيان أصدره الثلاثاء إن هذه الأموال ستساعد في إعادة الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء للمناطق المستعادة من سيطرة داعش، وتأمين عودة النازحين بشكل آمن وطوعي إلى مناطقهم.

وأضاف أن التزام الولايات المتحدة "تجاه الشعب العراقي لا ينتهي بالقضاء على داعش".

وسيغطي جزء من التمويل الإضافي احتياجات أبناء الأقليات الإثنية والدينية، ولا سيما أولئك الذين وقعوا ضحايا لأعمال وحشية نفذها داعش.

وبهذا يصل ما ستقدمه الولايات المتحدة للعراق لهذا الغرض في 2018 إلى 150 مليون دولار، فيما يرتفع حجم مساهماتها منذ 2015 إلى 265.3 مليونا.

وستقدم هذه الأموال إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن طريق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID.