قتلى وجرحى بحادث مروع في نيوجيرزي

لقي تلميذ ومعلم مصرعهما وأصيب 43 آخرون بجروح في حادث تصادم حافلة مدرسية بشاحنة قمامة الخميس في طريق سريع بمدينة ماونت أوليف بولاية نيوجيرزي (على بعد حوالي 80 كيلومترا من نيويورك).

ولم تعرف على الفور أسباب وقوع الحادث.

وأظهرت لقطات للحادث دمارا كبيرا للحافلة التي انفصلت مقدمتها عن هيكلها.

وقال حاكم الولاية فيليب مورفي إن بعض المصابين حالاتهم حرجة، ونقلوا إلى المستشفيات.

وقال ثيو أنسيفسكي (11 عاما) الذي كان يجلس في الصف الرابع بالحافلة إنه سمع صرخات الضحايا. وأضاف أن البعض تمكنوا بعد الحادث من الخروج من النوافذ ومنافذ الخروج في سقف الحافلة.

وقالت وسائل إعلام محلية إن عدد الضحايا كان يمكن أن يرتفع كثيرا لولا أن ولاية نيوجيرزي تفرض على الطلبة ربط أحزمة الأمان في الحافلات المدرسية.

وكانت الحافلة المنكوبة تقل 36 تلميذا وسبعة راشدين من مدرسة إيست برووك المتوسطة في مدينة بارامس.

وكانت من بين ثلاث حافلات في طريقها إلى ووترلوو فيليج، وهي موقع تاريخي يبعد سبعة كيلومترات من موقع الحادث.