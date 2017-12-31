مدرب إيه سي ميلان: لا نقدم كرة جميلة ولكن..

قال مدرب فريق إيه سي ميلان الإيطالي لكرة القدم جينارو غاتوزو إن فريقه "لا يقدم كرة جميلة" لكنه على الأقل تحول إلى فريق.

وجاءت تصريحاته عقب تعادل ميلان مع فيورنتينا 1-1 في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وقال غاتوزو الذي تولى مسؤولية تدريب الفريق الشهر الماضي "بالتأكيد لا نقدم كرة قدم جميلة لكن على الأقل بدأنا فعل أشياء كفريق".

وأضاف "لم نظهر بشكل جيد في الشوط الأول وتحسن الأداء في الثاني. لم يكن الأمر رائعا لكن على الأقل اقتنصنا نقطة".

وفاز إيه سي ميلان، الذي أنفق ملايين الدولارات على تعاقدات اللاعبين الصيف الماضي، مرة واحدة وتعادل مرتين في خمس مباريات بالدوري منذ تولي غاتوزو مسؤولياتة.

وحقق الفريق فوزا معنويا مهما 1-صفر على جاره وغريمه إنتر ميلان في كأس إيطاليا الأربعاء الماضي.

المصدر: رويترز