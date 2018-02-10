عباس متمسك بالمفاوضات مع إسرائيل برعاية دولية

أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس السبت، عن تمسكه مجددا بخيار التفاوض مع إسرائيل، مطالبا بإيجاد آلية دولية لرعاية المفاوضات.

وقال عباس خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في رام الله "أؤكد تمسكنا بالعمل السياسي والمفاوضات طريقا لتحقيق أهدافنا الوطنية في الحرية والاستقلال، وفق حل الدولتين على حدود 1967، وقرارات الشرعية الدولية، لتعيش كل من فلسطين وإسرائيل بسلام وأمن، على أن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية".

وأضاف عباس أنه تبادل مع رئيس الوزراء الهندي، وجهات النظر حول عملية السلام. مشددا على أن الجانب الفلسطيني لم يرفض المفاوضات يوما. وأضاف "كنا وما زلنا على الاستعداد لها. وتشكيل آلية متعددة الأطراف تنبثق عن دول متعددة هي السبيل الأمثل لرعاية هذه المفاوضات".

وقال مودي بدوره إنه بحث مع عباس "التطورات الإقليمية والعالمية التي لها دور في السلم في العالم والمنطقة". وأضاف "أعربت عن أملي في أن يتحقق السلام في المنطقة سريعا، وذلك من خلال الحوار والتفاهم اللذين من شأنهما أن يقودا المنطقة للتعايش السلمي".

ووقعت السلطة الفلسطينية والهند خلال هذه الزيارة اتفاقيات تعاون بقيمة ما يقارب 41 مليون دولار في مجالات الصحة والتعليم والثقافة والاقتصاد.

المصدر: وكالات