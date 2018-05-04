عباس يعتذر عن تصريحاته بشأن اليهود

قدم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اعتذارا الجمعة على خلفية اتهامه بمعاداة السامية بعدما قال في كلمة إن الاضطهاد التاريخي لليهود الأوروبيين كان بسبب سلوكهم وليس دينهم.

وأدان عباس معاداة السامية في بيان وقال إن المحرقة "أبشع جريمة في التاريخ".

وكانت الأمم المتحدة وإسرائيل ودول غربية نددت بتصريحات عباس.

وصدر البيان بعد اجتماع للمجلس الوطني الفلسطيني استمر أربعة أيام.

وجاء في البيان "إذا شعر الناس بإهانة بسبب كلمتي أمام المجلس الوطني الفلسطيني لا سيما أتباع الدين اليهودي.. أقدم اعتذاري لهم ... أؤكد للجميع أنني لم أكن أقصد ذلك وأؤكد مجددا احترامي الكامل للدين اليهودي".