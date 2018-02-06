العبادي: هناك مشروع لخفض عدد قوات التحالف بالعراق

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الثلاثاء أن هناك مشروعا لخفض عديد قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق "تدريجيا"، مؤكدا في الوقت نفسه "الحاجة إلى غطاء جوي هائل".

وقال العبادي خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي في بغداد "لقد كانت هناك إرادة عراقية عندما طلبت من التحالف الدولي مساعدة العراق، وطلبت رسميا من الجانب الأميركي الوقوف مع العراق، وقد توسع هذا التحالف ليكون تحالفا دوليا واسعا".

وأكد رئيس الوزراء العراقي وجود نقاشات "قبل سنة لخطة تخفيض عدد القوات تدريجيا".

وأعلن التحالف الدولي الاثنين خفض عديد قواته في 2018 في العراق، بعدما خسر تنظيم داعش كل الأراضي تقريبا التي كان سيطر عليها في هذا البلد.

وقال التحالف في بيان إن "وجودا مستمرا للتحالف في العراق سيؤمن لكن بشروط تتماشى مع الحاجات وبالتنسيق مع الحكومة العراقية" من دون إعطاء أرقام لخفض عديد القوات.

وكان المتحدث باسم البنتاغون أدريان غالاوي قد قال لقناة الحرة، يوم الإثنين، إن هناك مهمة جديدة تتعلق بتدريب القوات العراقية ومساعدتها في الحفاظ على قدرات مستدامة في مجال الطيران.

وضم التحالف عندما شكلته الولايات المتحدة في 2014 في عضويته 50 دولة. وبات اليوم يضم 74 دولة إضافة إلى منظمات دولية على غرار الإنتربول وحلف الأطلسي.

وكانت واشنطن أعلنت في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2017 سحب 400 من عناصر مشاة البحرية (مارينز) من سورية.