اشتباكات عنيفة قرب الحديدة

أكدت مصادر عسكرية أن الاشتباكات تصاعدت بين قوات يدعمها التحالف بقيادة السعودية وجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران، قرب مدينة الحديدة اليمنية مطلع الأسبوع الحالي.

والحديدة مستهدفة في الحرب اليمنية منذ وقت طويل، وهي ميناء يطل على البحر الأحمر ويعد شريان حياة لثمانية ملايين يمني، إذ تمر عبره معظم الواردات وإمدادات الإغاثة في البلاد.

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وحذرت مسؤولة كبيرة للشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة من أن أي هجوم عسكري أو حصار للمدينة الواقعة في غرب اليمن والتي يسيطر عليها الحوثيون قد يودي بحياة ما يصل إلى 250 ألف شخص.

وقالت مصادر عسكرية محلية إن اشتباكات عنيفة اندلعت الجمعة والسبت في منطقة الدريهمي الريفية، حيث وصلت قوات تقودها الإمارات إلى مسافة 10 كيلومترات جنوبي الحديدة وكذلك في منطقة بيت الفقيه التي تبعد 35 كيلومترا عن المدينة.

وذكرت مصادر سياسية يمنية أن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث يجري محادثات مع الحوثيين لتسليم السلطة على الميناء إلى الأمم المتحدة.

وأفادت وسائل إعلام رسمية سعودية مساء السبت بأن ثلاثة مدنيين قتلوا بجنوب المملكة في هجوم بصاروخ أطلقه الحوثيون من اليمن.

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وتقول الرياض إن الحوثيين يستغلون الحديدة في تهريب أسلحة إيرانية الصنع إلى اليمن وهو ما تنفيه الجماعة وطهران.