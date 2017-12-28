الأمم المتحدة: ضربات تحالف اليمن أودت بـ68 مدنيا في يوم واحد

أعلنت الأمم المتحدة الخميس أن 68 مدنيا قتلوا في غارتين جويتين نفذتهما طائرات تابعة للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، أصابتا سوقا شعبيا ومزرعة في جنوب غرب اليمن وفي غربه الثلاثاء.

وقال منسق الشؤون الإنسانية للمنظمة الدولية في اليمن جيمي ماكغولدريك في بيان، إن 54 مدنيا بينهم ثمانية أطفال قتلوا في الغارة الأولى على السوق الشعبي في منطقة الحيمة في تعز.

وتسيطر على تعز الواقعة في جنوب غرب اليمن، القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا، لكنها مطوقة من قبل الحوثيين.

وذكر ماكغولدريك إن 14 شخصا من أسرة واحدة قتلوا في الغارة الجوية الثانية على مزرعة في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة.

وانتقد ماكغولدريك الحرب المستمرة في اليمن بالقول إن "القتال غير مجد وغير منطقي"، مضيفا أن هذه الأحداث تدل على أن جميع الأطراف تستخف بحياة البشر بما فيها التحالف الذي تقوده السعودية، وتظهر أن هذه الحرب لم تؤد سوى إلى تدمير البلد ومعاناة شعبه.

وتخوض القوات الحكومية معارك عند أطراف التحيتا منذ نحو ثلاثة أسابيع في محاولة لاقتحامها والتقدم نحو الحديدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين.