غارة تقتل وتصيب أطفالا في اليمن

قالت منظمة يونيسف الأربعاء إن طفلين قتلا وأصيب ثمانية آخرون في غارة جوية استهدفت معقل الحوثيين في محافظة صعدة شمال اليمن.

وذكرت المنظمة إن الغارة وقعت الثلاثاء، وقالت في تغريدة على تويتر "إلى متى يجب أن يستمر قتل الأطفال في اليمن؟"

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2 children killed and 8 others injured in an airstrike in Saada #Yemen on Tuesday 27, Feb. For how long must #ChildrenUnderAttack in Yemen continue to be killed when it can be avoided? — UNICEF Yemen (@UNICEF_Yemen) February 28, 2018

ولم تذكر المنظمة الجهة التي نفذت الغارة، لكن على الأرض فقط قوات التحالف الذي تقوده السعودية هي من تنفذ غارات على مناطق تخضع لسيطرة الحوثيين في اليمن.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) قد قالت في وقت سابق إن خمسة آلاف طفل في اليمن قتلوا وأصيبوا منذ تدخل التحالف في آذار/مارس عام 2015.