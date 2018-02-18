مقتل جندي إماراتي في اليمن

أعلنت الإمارات الأحد مقتل أحد جنودها العاملين ضمن قوات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية إن القيادة العامة للقوات المسلحة أكدت مقتل الرقيب في الجيش علي المسماري في إطار العمليات العسكرية الجارية هناك، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وفي سياق متصل، أشارت الوكالة إلى أن منظومة الدفاع الصاروخية التابعة للقوات الإماراتية اعترضت الأحد صاروخا بالستيا أطلقه الحوثيون باتجاه مديرية المخا بمحافظة تعز .

وتابعت أن مقاتلات التحالف دمرت أيضا منصة إطلاق صواريخ تابعة للحوثيين قرب مطار الحديدة غربي اليمن.

وتقود السعودية منذ عام 2015 تحالفا عسكريا ضد الحوثيين في اليمن الذين تتهمهم بتلقي الدعم من طهران. والإمارات من الدول الأساسية المشاركة في التحالف.