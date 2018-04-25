غارات جديدة للتحالف على صنعاء

أفاد مراسل قناة "الحرة" في اليمن بأن طائرات التحالف العسكري الذي تقوده السعودية شنت الأربعاء عدة غارات على مناطق متفرقة في صنعاء.

واستهدفت الغارات موقع التموين العسكري جنوب غرب صنعاء، وجبل عيبان جنوب المدينة، إضافة إلى جبر ظفار بمنطقة بني مطر شمال المدينة ومنطقة تلال الريان.

وكانت وسائل إعلام موالية للحوثيين قد ذكرت الثلاثاء أن 18 مدنيا على الأقل قتلوا وأصيب 13 آخرون في قصف جوي استهدف محطة للوقود في منطقة عبس التابعة لحجة شمال غرب صنعاء.

وقبل ذلك اتهم الحوثيون الاثنين التحالف الذي تقوده السعودية بشن غارة جوية أدت إلى مقتل 33 شخصا على الأقل وإصابة 55 آخرين في حفل زفاف في حجة.

يذكر أن السعودية التي تنفي باستمرار استهداف المدنيين عمدا في اليمن، تقود منذ آذار/مارس 2015 تحالفا عسكريا لدعم الرئيس المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي في مواجهة الحوثيين.