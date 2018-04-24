قتلى في غارات جديدة للتحالف في اليمن

أفادت وسائل إعلام يمنية الثلاثاء بأن طائرات تابعة للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن قصفت مواقع مدنية في محافظتي صعدة وحجة.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التي يديرها الحوثيون، أن 18 مدنيا على الأقل قتلوا وأصيب 13 آخرون في قصف جوي استهدف محطة للوقود في منطقة عبس التابعة لحجة شمال غرب صنعاء.

وتحدث وسائل إعلام موالية لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي عن القصف، وقالت إنه استهدف طابورا للسيارات أمام محطة الوقود، ما أدى إلى مقتل 21 شخصا.

وحسب الحوثيين، فإن طائرات التحالف قصفت أيضا حفار مياه في منطقة مجز في محافظة صعدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

ولم يصدر التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن حتى الآن أي تعليق على هذه الأنباء.

وكان الحوثيون قد اتهموا الاثنين التحالف بشن غارة جوية أدت إلى مقتل 33 شخصا على الأقل وإصابة 55 آخرين في حفل زفاف في منطقة حجة.

ونفى التحالف بشدة في عدة مناسبات استهداف المدنيين على الإطلاق، وأكد التزامه بالقوانين والأعراف الدولية المتعلقة بالصراعات، لكنه أقر بأن بعض ضرباته أصابت خطأ مواقع مدنية.

يذكر أن السعودية تقود منذ آذار/مارس 2015 تحالفا عسكريا لدعم الرئيس المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي في مواجهة الحوثيين.