السعودية: مقتل 40 حوثيا في اشتباكات بصعدة

أفادت وسائل إعلام محلية سعودية بمقتل نحو 40 عنصرا تابعا لقوات الحوثيين في اليمن خلال مواجهات مع التحالف العسكري الذي تقوده السعودية، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال تلفزيون الإخبارية السعودي الحكومي الأربعاء إن المواجهات دارت في ثلاثة محاور في مدينة صعدة شمال اليمن.

من جهته قال مسؤول في وزارة الصحة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إن 22 شخصا قتلوا في الساعات الـ24 الماضية في غارات جوية بمحافظة صعدة.

وأضاف المسؤول الذي رفض كشف اسمه إن من بين القتلى تسعة مدنيين، أربعة منهم من الأطفال.

وتسبب الصراع في اليمن في مقتل أكثر من 100 ألف شخص وتشريد نحو مليونين آخرين.