إعصار مكونو.. سقطرى منكوبة واستعدادات في عمان

فقد أثر 17 شخصا جراء إعصار مداري اجتاح سقطرى اليمنية مساء الأربعاء وأدى إلى فيضانات غمرت قرى وأحياء وحاصرت منازل في الجزيرة الواقعة في بحر العرب، ما اضطر السلطات لإجلاء أسر إلى مراكز حكومية.

وأعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا فجر الخميس الجزيرة "محافظة منكوبة" نتيجة للأضرار الكبيرة الناتجة عن الإعصار "مكونو".

وتسبب الإعصار في غرق مركبين في ميناء سقطرى نتيجة الرياح العاتية والأمطار الغزيرة.

وتحدثت السلطات عن إجلاء 150 أسرة من منطقتين في الجزيرة وإيواء أفرادها في مدارس ومنشآت حكومية، مضيفة أن الاتصال انقطع مع المناطق الواقعة في الجهة الجنوبية والشرقية من الجزيرة والتي ضربتها عين العاصفة.

وأظهرت تسجيلات فيديو في الجزيرة أمطارا غزيرة تتساقط على شوارع وأحياء غمرت المياه منازلها، ما اضطر السكان إلى مغادرتها ومحاولة التوجه سيرا نحو مناطق أخرى أقل تضررا.

ودعت السلطات المحلية في محافظة المهرة جنوب شرقي اليمن، السكان إلى البقاء في منازلهم وعدم استخدام الأجهزة الكهربائية والهواتف النقالة، في بيان نشرته وكالة سبأ.

استعدادات في عمان

وفي سلطنة عمان المجاورة لليمن، أعلنت السلطات اتخاذ "الاستعدادات والتجهيزات" اللازمة للتعامل مع الإعصار الذي رفع تصنيفه من الدرجة الأولى إلى الثانية، وزادت حجم الاستعدادات على مستوى الهيئات الحكومية قبل وصول مكونو المرتقب مساء الخميس أو صباح الجمعة.

وأعلن التلفزيون العماني صباح الخميس أن سلاح الجو قام بإخلاء جزر الحلانيات في نطاق محافظة ظفار الجنوبية من السكان المقدر عددهم بالمئات، إلى مناطق آمنة.

وتم إعلان توفير أماكن مناسبة ومجهزة للإيواء لمن يتم إجلاؤهم في مختلف ولايات ظفار.

وأعلن بيان صادر عن هيئة الأرصاد أن "التنبؤات تشير إلى توقع اقتراب مركز الحالة المدارية من سواحل محافظتي ظفار والوسطى الجمعة والسبت"، مشيرا أن هذا سيؤدي إلى "هطول أمطار رعدية غزيرة جدا مصحوبة برياح شديدة السرعة".