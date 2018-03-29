فرنسا تؤكد: إيران تمد الحوثيين بالأسلحة

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الخميس إن إيران تزود الحوثيين في اليمن بأسلحة.

وأضاف في تصريح لإذاعة RTL الفرنسية أن "هناك مشكلة في اليمن، وهي أن العملية السياسية لم تبدأ وأن السعودية تشعر بأنها تتعرض باستمرار لهجمات ينفذها الحوثيون الذين هم أنفسهم يحصلون على أسلحة من إيران".

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وتنفي إيران مثل هذه الاتهامات التي توجهها إليها السعودية والولايات المتحدة، فيما تتهم الأمم المتحدة في أحدث تقرير لها الإيرانيين بخرق حظر الأسلحة المفروض على اليمن.

وهدد التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن بالرد على إيران التي اتهموها بأنها وراء تزويد الحوثيين بصواريخ بالستية. واعترضت السعودية سبعة صواريخ أطلقت على أراضيها من اليمن ليل الأحد الاثنين.

ودان مجلس الأمن الدولي الأربعاء "بأشد العبارات" الهجمات المتعددة التي شنها الحوثيون ضد السعودية، وقال إنها تشكل تهديدا للأمن الإقليمي.

ومنذ 26 آذار/مارس 2015، تقود السعودية تحالفا عسكريا دعما لسلطة الرئيس اليمني المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي في مواجهة الحوثيين.

وأدى النزاع في اليمن إلى مقتل نحو 10 آلاف شخص وإصابة نحو 53 ألفا في ظل أزمة إنسانية تعتبرها الأمم المتحدة الأسوأ في العالم.