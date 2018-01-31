الانفصاليون يحكمون سيطرتهم على عدن

أحكم مسلحو الحراك الجنوبي في اليمن سيطرتهم على مدينة عدن، بعد ثلاثة أيام من الاشتباكات العنيفة مع قوات الحكومة المعترف بها دوليا.

وكثف مسلحو الحراك الذين يعرفون أيضا باسم "قوات الحزام الأمني" انتشارهم في الساعات الماضية بعدما أصبحوا يسيطرون على جميع أرجاء عدن باستثناء حي دار سعد في الشمال، وفقا لمصادر عسكرية.

وتحاصر "قوات الحزام الأمني" المؤيدة للانفصاليين القصر الرئاسي في جنوب المدينة منذ الثلاثاء، بعدما كانت قد تمكنت في بداية المعارك من السيطرة على مقر الحكومة.

يشار إلى أن القصر الرئاسي في عدن هو المقر المؤقت للحكومة اليمنية المدعومة دوليا، وتحرسه قوات سعودية.

وتتلقى قوات الحكومة المعترف بها دوليا دعما عسكريا من التحالف في اليمن بقيادة السعودية، وتتلقى القوات المؤيدة للانفصاليين دعما مماثلا من التحالف خصوصا من الإمارات التي تدرب وتجهز عناصرها.

وقاتل الطرفان الحوثيين منذ بداية عمليات التحالف في آذار/مارس 2015. لكن الانفصاليين أعلنوا أنهم يعتزمون إسقاط حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، متهمين إياها بالفساد.

وتسبت الاشتباكات المندلعة منذ الأحد في مقتل نحو 36 شخصا وإصابة قرابة 200 آخرين، حسب حصيلة للجنة الدولية للصليب الأحمر.