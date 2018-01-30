حال الاتحاد.. الرئيس يعرض أجندته

يلقي الرئيس دونالد ترامب مساء الثلاثاء خطابه السنوي الأول أمام الكونغرس عن حال الاتحاد، سيعرض فيه رؤيته لأميركا "آمنة وقوية" خلال المرحلة المقبلة.

وسيركز الرئيس على مواضيع تحتل أولوية كبيرة في أجندة إدارته، أبرزها الهجرة والصحة الاقتصاد وانتعاش بورصة وول ستريت.

ويتوقع أن يتابع نحو 40 مليون شخص خطاب الرئيس الذي سيلقيه من مبنى الكونغرس في العاصمة واشنطن في الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي (02.00 بتوقيت غرينتش).

وحسب البيت الأبيض، سيركز الخطاب على خمسة محاور رئيسية هي الوظائف والاقتصاد والبنية التحتية والتجارة والأمن القومي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض سارة ساندرز خلال عرضها ملخصا للخطاب الاثنين، إن حال الاتحاد "رائع".

ويتوقع أن يتحدث ترامب عن انتعاش بورصة وول ستريت وتحسن معدلات النمو، وهو ما يقول البيت الأبيض إنه نتيجة مباشرة "لاقتطاعات ترامب الضريبية"، في إشارة إلى قانون الاصلاح الضريبي الذي أقره الكونغرس وأصبح بتوقيع الرئيس قانونا نهاية العام الماضي.