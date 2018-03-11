ترامب يضع شرطا للقاء كيم جونغ أون

قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشن الأحد إن الرئيس دونالد ترامب لن يلتقي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إذا استأنفت بيونغ يانغ تجاربها الصاروخية أو النووية.

وقال منوشن لبرنامج "ميت ذا برس" الذي تبثه شبكة NBC، إن الرئيس وضع هذا الشرط الذي سيبقى قائما حتى موعد الاجتماع.

وتأتي تصريحات منوشن ردا على سؤال حول تصريحات المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز الجمعة الماضية التي أشارت فيها إلى أنه لن يكون هناك لقاء دون إجراءات ملموسة من جانب كوريا الشمالية.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس ترامب بكيم في أيار/مايو المقبل، أمل التوصل إلى اتفاق يضع حدا للأنشطة كوريا الشمالية الصاروخية وتهديداتها النووية.