Accessibility links

logo-print
بحث
سابق لاحق
عاجل
أهم الأخبار

ترامب يضع شرطا للقاء كيم جونغ أون

الرئيس ترامب خلال إلقاء خطابه حول إطلاق النار في المدرسة

قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشن الأحد إن الرئيس دونالد ترامب لن يلتقي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إذا استأنفت بيونغ يانغ تجاربها الصاروخية أو النووية.

وقال منوشن لبرنامج "ميت ذا برس" الذي تبثه شبكة NBC، إن الرئيس وضع هذا الشرط الذي سيبقى قائما حتى موعد الاجتماع.

وتأتي تصريحات منوشن ردا على سؤال حول تصريحات المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز الجمعة الماضية التي أشارت فيها إلى أنه لن يكون هناك لقاء دون إجراءات ملموسة من جانب كوريا الشمالية.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس ترامب بكيم في أيار/مايو المقبل، أمل التوصل إلى اتفاق يضع حدا للأنشطة كوريا الشمالية الصاروخية وتهديداتها النووية.

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG