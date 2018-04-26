ترامب يتحدث عن موعد اللقاء مع كيم

تطرق الرئيس دونالد ترامب الخميس إلى الموعد المحتمل للقائه المرتقب مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأميركية إن "هناك قرارا علينا اتخاذه، لدينا ثلاثة أو أربعة مواعيد وخمسة أماكن (لعقد اللقاء) قيد الدرس".

وردا على سؤال عن توقعاته بشأن اللقاء، قال الرئيس "قد اغادر الاجتماع سريعا باحترام، وقد لا يتم اللقاء، من يعرف؟ ولكن ما يمكنني قوله إنهم (الكوريون الشماليون) يريدونه أن يعقد".

ومن المرجح أن تعقد القمة الأميركية-الكورية الشمالية نهاية أيار/مايو أو مطلع حزيران/يونيو، وحسب عدد من التقارير الإعلامية يتردد ذكر سنغافورة والعواصم السويدية والسويسرية والمنغولية كاحتمالات أكثر ترجيحا للقاء.

وأعلنت كوريا الشمالية الأسبوع الماضي وقف التجارب النووية وإطلاق الصواريخ البالستية، وإغلاق موقع للتجارب النووية، في خطوة لاقت ترحيبا من واشنطن وعددا من دول العالم.