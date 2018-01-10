ترامب يرحب بإجراء مباحثات مباشرة مع بيونغ يانغ

رحب الرئيس دونالد ترامب بإمكانية إجراء مباحثات مباشرة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، لكنه قال "إنه من غير الواضح ما إذا كانت ستحقق فوائد".

وصرح ترامب للصحافيين خلال لقاء جمعه الأربعاء مع أعضاء في حكومته في البيت الأبيض "من يدري إلى أين ستؤدي هذه المباحثات؟".

وكان البيت الأبيض قد أعلن في وقت سابق الأربعاء أن الرئيس ترامب أبلغ نظيره الكوري الجنوبي مون جي-إن، خلال اتصال هاتفي بينهما، بأن المحادثات "يمكن أن تجري في الوقت المناسب وفي الظروف الملائمة".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في بيان إن مون شكر ترامب على "قيادته" التي ساهمت في إتاحة المحادثات بين الكوريتين، وإن الرئيسين شددا على ضرورة "مواصلة حملة الضغوط القصوى على كوريا الشمالية".

واتفقت كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية الثلاثاء على إجراء محادثات عسكرية لإزالة التوتر في شبه الجزيرة الكورية، واتفقتا أيضا على ان تقوم بيونغ يانغ بإرسال وفد رياضي إلى سول للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تستضيفها كوريا الجنوبية في شباط/ فبراير المقبل.