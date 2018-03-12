تيلرسون يقلص جولته الإفريقية

قلص وزير الخارجية ريكس تيلرسون برنامج زيارته إلى إفريقيا ليعود إلى واشنطن قبل يوم من الموعد المقرر، للتعامل مع "عمل عاجل" في العاصمة الأميركية.

وتغيرت خطط سفر تيلرسون حتى يتمكن من العودة إلى واشنطن في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، بدلا من وقت متأخر من ليلة اليوم ذاته، كما صرح متحدث باسم تيلرسون للصحافيين المسافرين معه.

وغادر وزير الخارجية الأميركي العاصمة الكينية نيروبي صباح الاثنين، وسيزور تشاد ونيجيريا، بعد ظهر ومساء الاثنين.

وكان تيلرسون قد ألغى السبت الماضي برنامج زيارته إلى نيروبي، لأنه كان يشعر بتوعك، وشملت جولته الإفريقية زيارة أثيوبيا وجيبوتي أيضا.