الديموقراطيون يردون على خطاب حال الاتحاد

قدم عضو مجلس النواب عن الحزب الديموقراطي جو كينيدي رد حزبه على خطاب حال الاتحاد الذي ألقاه الرئيس دونالد ترامب مساء الثلاثاء.

وانتقد المشرّع البالغ 37 عاما وهو الحفيد الأصغر لأحد أشقاء الرئيس الراحل جون كينيدي، سياسات إدارة ترامب خلال العام الأول له في السلطة.

لكنه دافع من جهة أخرى عن سياسات ذكرها الرئيس في خطابه بينها توقيع "اتفاقات تجارية عادلة" وتحسين البنية التحتية للبلاد.

وتحدث كينيدي عن شعار الحزب الديموقراطي الجديد "صفقة أفضل"، وقال إن حزبه سيحارب من أجل أجور أفضل للعمال والرعاية للأطفال وفرص تعليمية في متناول الجميع، وأنظمة صحية توفر الرحمة سواء كان الشخص يعاني من السرطان أو الاكتئاب أو الإدمان".

اقرأ أيضا: ترامب عن حال الاتحاد: لن أكرر أخطاء الإدارات السابقة

وقال أيضا "الاقتصاد يجعل من الأسهم ترتفع، فيما تنتفخ المحافظ الاستثمارية، وأرباح الشركات تحلق، ولكنه يفشل في إعطاء العمال مكتسباتهم، وحصصا عادلة من المكافآت".

وكان الرئيس دونالد ترامب قد وجه مساء الثلاثاء دعوة إلى الوحدة وصرح في خطابه الأول حول حال الاتحاد "معا نحن نبني أميركا آمنة وقوية وفخورة".

تجدر الإشارة إلى الرد على خطاب حال الاتحاد تقليد معمول به يقدمه الحزب الذي لا ينتمي إليه الرئيس.