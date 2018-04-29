بومبيو: لن نتجاهل الدور الإرهابي لإيران

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأحد إن إيران تزعزع الاستقرار في المنطقة وتدعم منظمات إرهابية، واصفا إياها بـ"الراعية الأكبر للإرهاب".

وأوضح في مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي عادل الجبير في ختام زيارة إلى السعودية، أن الولايات المتحدة لن تتجاهل الدور "الإرهابي لإيران"، ولن تسمح لها بامتلاك سلاح نووي.

وأشار بومبيو إلى أن مباحثاته مع السعوديين تناولت عدة ملفات، من ضمنها قضايا المنطقة الراهنة وضرورة الوقوف سويا في وجه أعمال القتل بحق المسلمين والمسيحيين واليهود.

وشدد الوزير الأميركي على ضرورة وجود وحدة خليجية، قائلا "نحن بحاجة لتحقيقها"، في إشارة إلى الأزمة بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة، وقطر من جهة أخرى.

ووصف بومبيو السعودية بأنها "شريك أساسي وصديق قديم" للولايات المتحدة.

الجبير من جانبه قال إن المباحثات تناولت العراق وسورية واليمن وليبيا، إضافة إلى دور إيران في المنطقة، مشيرا إلى وجود تطابق في الرؤى بين الرياض وواشنطن.

وأوضح الوزير السعودي أن الرياض تؤيد سياسة الرئيس دونالد ترامب إزاء إيران، وفرض مزيد من العقوبات على نظام طهران بسبب برامجه للصواريخ البالستية و"دعمه للإرهاب في المنطقة".

وأشار الجبير إلى أن السعودية تدعم أيضا الجهود الأميركية لإعادة صياغة الاتفاق النووي مع إيران.

لقاء مع نتانياهو

ومن المقرر أن يتوجه الوزير الأميركي إلى القدس في وقت لاحق الأحد ويعقد اجتماعا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ثم يزور بعدها الأردن.

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وسيبحث بومبيو مع نتانياهو ملف الاتفاق النووي مع إيران، والتواجد الإيراني في سورية، وفقا لصحيفة هآرتس.

وتأتي جولة بومبيو الشرق أوسطية بعد ثلاثة أيام فقط من توليه منصب وزير خارجية الولايات المتحدة، كما أنها تأتي قبل نحو أسبوعين من المهلة التي حددها الرئيس دونالد ترامب لاتخاذ قرار بشأن الانسحاب من الاتفاق النووي الموقع مع إيران.