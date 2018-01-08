بنس يزور الشرق الأوسط الأسبوع المقبل

أعلن مسؤول أميركي الاثنين أن نائب الرئيس مايك بنس سيقوم في 20 كانون الثاني/يناير الجاري بجولة في الشرق الأوسط، يزور خلالها مصر والأردن وإسرائيل.

وكان مقررا أن تجري هذه الزيارة نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي، لكنها أُرجئت.

ومن المتوقع أن يصل بنس في الـ20 من الشهر الحالي إلى مصر حيث سيلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، ثم ينتقل بعدها إلى الأردن للقاء الملك عبد الله الثاني.

ويتوجه نائب الرئيس الأميركي إلى إسرائيل في 22 و 23 كانون الثاني/يناير، حيث سيلتقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس رؤوفين ريفلين.

وبالإضافة إلى خطاب يلقيه أمام الكنيست، سيزور بنس حائط المبكى في البلدة القديمة في القدس ونصب المحرقة التذكاري "ياد فاشيم".

وكان مايك بنس قال في 25 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي إن زيارته الى الشرق الأوسط تأتي بطلب من الرئيس دونالد ترامب، "لإيصال رسالة بأن الوقت حان لإنهاء اضطهاد المسيحيين".