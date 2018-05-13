واشنطن: سنسمح بالاستثمار في كوريا الشمالية إذا نزعت سلاحها النووي

قال وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو إن واشنطن ستسمح للقطاع الخاص بالاستثمار في كوريا الشمالية إذا وافقت بيونغ يانغ على نزع أسلحتها النووية.

وأضاف بومبيو في مقابلة مع محطة فوكس نيوز إن باستطاعة الشركات الأميركية المساهمة في تطوير قطاعات الطاقة والزراعة في هذا البلد.

وتابع بومبيو الذي اجتمع مؤخرا مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في بيونغ يانغ إن "الفوائد التي يمكن أن تحققها كوريا الشمالية من خلال إلغاء طموحاتها النووية يجب أن تكون واضحة".

وأكد وزير الخارجية الأميركي أن "تلك الاستثمارات مرهونة كليا بتنفيذ الكوريين الشماليين لمطالب الرئيس دونالد ترامب".

وأعلنت كوريا الشمالية مؤخرا أنها ستقوم بتفكيك موقع نووي رئيسي في وقت لاحق من هذا الشهر.