واشنطن: جميع الخيارات مطروحة للتعامل مع بيونغ يانغ

قالت الولايات المتحدة إن جميع الخيارات لا تزال مطروحة على الطاولة للتعامل مع كوريا الشمالية، بما فيها الحل العسكري.

وذكر المبعوث الأميركي الخاص بشأن كوريا الشمالية جوزيف يون في تصريحات للصحافيين من طوكيو الخميس، أن الولايات المتحدة تسعى لحل سلمي للأزمة، وأن الدبلوماسية هي خيارها المفضل.

وأضاف "قلنا كذلك أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة وجميع الخيارات تتضمن الخيارات العسكرية".

وتأتي تصريحات يون بعد يومين من تأكيد الرئيس دونالد ترامب أن مساعي كوريا الشمالية الطائشة للحصول على صواريخ نووية يمكن أن تهدد أراضي الولايات المتحدة قريبا، وتوعد بمنع حدوث ذلك.

وكانت بيونغ يانغ قد ادعت في تشرين الثاني\نوفمبر الماضي أنها نجحت في اختبار نوع جديد من الصواريخ البالستية العابرة للقارات، يمكنه الوصول إلى الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.